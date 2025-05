Henrique Rocha all’esordio Slam fa terzo turno al Roland Garros 2025: “Grande lavoro della Federazione”

Henrique Rocha protagonista dell’upset di giornata a Parigi. Il classe 2004 di Porto risorge da uno svantaggio di due set e un break contro il ceco Jakub Mensik, nel match valido per il secondo turno del Roland Garros. 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3 il punteggio in favore del tennista portoghese, che raggiunge il terzo turno nella capitale francese all’esordio in un torneo del Grande Slam. “I primi due set non sono stati facili per me. Jakub è un grande giocatore e mi aspettavo che servisse bene. Nel terzo set ho iniziato a servire e a rispondere meglio. Ho iniziato a giocare più aggressivo e ad essere più intenso”, l’analisi di Rocha, che avrà un terzo turno alla sua portata con Alexander Bublik, anche lui uscito vincente in rimonta al quinto set con Alex de Minaur.

EXPLOIT A PARIGI DOPO MESI DIFFICILI

Il terzo turno al Roland Garros arriva nel momento perfetto per Rocha, entrato in tabellone principale attraverso le qualificazioni e arrivato in Francia con nove sconfitte nelle precedenti dieci uscite. Il portoghese non vinceva due partite consecutive da febbraio ed era scivolato fuori dalla top 200 Atp. I successi con Bertrand, Barrios Vera e van Assche nelle qualificazioni e le due battaglie vinte con Basilashvili e Mensik nel main draw permettono al 21enne di Porto di raggiungere il best ranking, nella classifica live, di n.146 Atp. “Penso che il risultato di oggi rappresenti il lavoro che la Federazione ha svolto negli ultimi anni. Abbiamo una grande squadra alle spalle e penso che questa sia la cosa più importante. Abbiamo molte persone che ci supportano. C’è dietro del lavoro quotidiano, poi i risultati arrivano nel tempo”, aggiunge Rocha in conferenza stampa.

BORGES, ROCHA E FARIA: IL TENNIS PORTOGHESE FA PROGRESSI

I terzi turni di Rocha e Borges al Roland Garros rappresentano un momento storico per il movimento portoghese, che non aveva mai portato due tennisti tra i migliori 64 dello Slam parigino. Il Portogallo non ha mai giocato un ruolo da protagonista nel tennis, ma la costanza di Borges in top 50 e i promettenti Rocha e Faria (classe 2003), al secondo turno agli Australian Open 2025, danno ottime speranze alla FPT (Federacao Portuguesa de Ténis), che da anni sta coltivando con grande impegno i propri talenti. Anche Jaime (Faria ndr.) in Australia ha fatto un secondo turno. Penso che dobbiamo essere molto riconoscenti alla Federazione. Ho iniziato a lavorare con loro sei anni fa. Nuno (Borges ndr.) si è unito quattro anni fa e ora ci alleniamo tutti insieme. La nostra squadra è fantastica e possiamo diventare ottimi giocatori”, sottolinea Rocha che, insieme a Faria, rappresenta la più grande speranza futura, e non, del tennis lusitano. Il futuro è tutto dalla parte di Nuno, Henrique e Jaime.

