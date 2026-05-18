Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 19 maggio con tanti azzurri in campo.

By Luca Innocenti
Francesco Maestrelli agli Internazionali d'Italia 2026
Francesco Maestrelli - Foto FITP

Seconda giornata di qualificazioni sulla terra rossa del Roland Garros 2026. Dopo un ottimo bilancio lunedì 18, prosegue nella giornata di martedì 19 il tentativo di azzurri e azzurre di qualificarsi al main draw del secondo Slam stagionale. Di seguito programma, orari e ordine di gioco completo.

Court Suzanne-Lenglen
Ore 10:00 – (WC) D. Mpetshi Perricard vs (25) Andreescu
Non prima delle 12:30 – (10) Faria vs Dimitrov
A seguire – Herbert vs Uchida
A seguire – (WC) Mladenovic vs (30) Wang

Court 14
Ore 10:00 – (3) Krueger vs (WC) Rouvroy
A seguire – (WC) Cuenin vs (21) Dellien
A seguire – Ponchet vs (23) Hon
A seguire – Schwaerzler vs Chidekh
A seguire – Mayot vs (22) Barrios Vera

Court 7

Ore 10:00 – (WC) Monnot vs Bassols Ribera
A seguire – Zuleta de Reales vs Belgraver
A seguire – Giustino vs (32) Jacquet
A seguire – Seyboth Wild vs Hsu
A seguire – Pavlovic vs Wendelken

Court 6
Ore 10:00 Heide vs Added
A seguire Brancaccio vs (27) Quevedo
A seguire – Tan vs Thandi
A seguire – (3) Nava vs Bu

Court 2
Ore 10:00 – Mccabe vs Kolar
A seguire – (11) Juvan vs Siskova
A seguire – Fatic vs Mikrut
A seguire – Burillo vs Tomova

Court 3
Ore 10:00 – Giovannini vs Guerrero Alvarez
A seguire – (6) Molcan vs Crawford
A seguire – Akli vs (26) Kawa
A seguire – Ymer vs Fery
A seguire – (13) Saramkova vs Cross

Court 4
Ore 10:00 – Sebov vs Hruncakova
A seguire – Dodig vs Zhou
A seguire – Fruhvirtova vs Havlickova
A seguire – Moller vs Skatov
A seguire – Jorge vs You

Court 5
Ore 10:00 – (4) Wong vs Harris
A seguire – Dougaz vs Gill
A seguire – Broady vs Cadenasso
A seguire – (16) Kudermetova vs Koevermans

Court 8
Ore 10:00 – Smith vs Guillen Meza
A seguire – Kostovic vs Mandlik
A seguire – Pigossi vs Liu
A seguire – Lajal vs (30) Safiullin
A seguire – Bronzetti vs Lepchenko

Court 9 
Ore 10:00 – Ku vs (20) Pliskova
A seguire – (5) Maestrelli vs Noguchi
A seguire – (13) Choinski vs Andrade
A seguire – Brace vs (24) vs Timofeeva

Court 10 
Ore 10:00 – Riera vs Samson
A seguire – (11) Rocha vs Priso
A seguire – (4) Vodmanova vs Gao
A seguire – (15) Schoolkate vs Coppejans
A seguire – (14) Budkov Kjaer vs Bailly

Court 11 
Ore 10:00 – Montgomery vs (31) Inglis
A seguire – Midon vs Carballes Baena
A seguire – Zavatska vs Zhao
A seguire – (WC) Kokkinis vs Hunter

Court 12 
Ore 10:00 – Rodinov vs (20) Lajovic
A seguire – Vandromme vs Ito
A seguire – (7) Semenistaja vs Shymanovich
A seguire – Sakamoto vs (24) Martinez
A seguire – Stefanini vs (18) Charaeva

Court 13 
Ore 10:00 – Gojo vs (WC) Gueymard Wayenburg
A seguire – (5) Sun vs Ma
A seguire – Rodesch vs (17) Riedi
A seguire – Masarova vs Lourdes Carle
A seguire – Kym vs Getnzch

 

