Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 19 maggio con tanti azzurri in campo.

Seconda giornata di qualificazioni sulla terra rossa del Roland Garros 2026. Dopo un ottimo bilancio lunedì 18, prosegue nella giornata di martedì 19 il tentativo di azzurri e azzurre di qualificarsi al main draw del secondo Slam stagionale. Di seguito programma, orari e ordine di gioco completo.
Court Suzanne-Lenglen
Ore 10:00 – (WC) D. Mpetshi Perricard vs (25) Andreescu
Non prima delle 12:30 – (10) Faria vs Dimitrov
A seguire – Herbert vs Uchida
A seguire – (WC) Mladenovic vs (30) Wang
Court 14
Ore 10:00 – (3) Krueger vs (WC) Rouvroy
A seguire – (WC) Cuenin vs (21) Dellien
A seguire – Ponchet vs (23) Hon
A seguire – Schwaerzler vs Chidekh
A seguire – Mayot vs (22) Barrios Vera
Court 7
Ore 10:00 – (WC) Monnot vs Bassols Ribera
A seguire – Zuleta de Reales vs Belgraver
A seguire – Giustino vs (32) Jacquet
A seguire – Seyboth Wild vs Hsu
A seguire – Pavlovic vs Wendelken
Court 6
Ore 10:00 Heide vs Added
A seguire Brancaccio vs (27) Quevedo
A seguire – Tan vs Thandi
A seguire – (3) Nava vs Bu
Court 2
Ore 10:00 – Mccabe vs Kolar
A seguire – (11) Juvan vs Siskova
A seguire – Fatic vs Mikrut
A seguire – Burillo vs Tomova
Court 3
Ore 10:00 – Giovannini vs Guerrero Alvarez
A seguire – (6) Molcan vs Crawford
A seguire – Akli vs (26) Kawa
A seguire – Ymer vs Fery
A seguire – (13) Saramkova vs Cross
Court 4
Ore 10:00 – Sebov vs Hruncakova
A seguire – Dodig vs Zhou
A seguire – Fruhvirtova vs Havlickova
A seguire – Moller vs Skatov
A seguire – Jorge vs You
Court 5
Ore 10:00 – (4) Wong vs Harris
A seguire – Dougaz vs Gill
A seguire – Broady vs Cadenasso
A seguire – (16) Kudermetova vs Koevermans
Court 8
Ore 10:00 – Smith vs Guillen Meza
A seguire – Kostovic vs Mandlik
A seguire – Pigossi vs Liu
A seguire – Lajal vs (30) Safiullin
A seguire – Bronzetti vs Lepchenko
Court 9
Ore 10:00 – Ku vs (20) Pliskova
A seguire – (5) Maestrelli vs Noguchi
A seguire – (13) Choinski vs Andrade
A seguire – Brace vs (24) vs Timofeeva
Court 10
Ore 10:00 – Riera vs Samson
A seguire – (11) Rocha vs Priso
A seguire – (4) Vodmanova vs Gao
A seguire – (15) Schoolkate vs Coppejans
A seguire – (14) Budkov Kjaer vs Bailly
Court 11
Ore 10:00 – Montgomery vs (31) Inglis
A seguire – Midon vs Carballes Baena
A seguire – Zavatska vs Zhao
A seguire – (WC) Kokkinis vs Hunter
Court 12
Ore 10:00 – Rodinov vs (20) Lajovic
A seguire – Vandromme vs Ito
A seguire – (7) Semenistaja vs Shymanovich
A seguire – Sakamoto vs (24) Martinez
A seguire – Stefanini vs (18) Charaeva
Court 13
Ore 10:00 – Gojo vs (WC) Gueymard Wayenburg
A seguire – (5) Sun vs Ma
A seguire – Rodesch vs (17) Riedi
A seguire – Masarova vs Lourdes Carle
A seguire – Kym vs Getnzch