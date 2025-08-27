News

Medvedev, le parole dell’amico Rublev: “Se ha bisogno di aiuto, può contare su di me”

Andrey Rublev (RUS) during his first round match at the 2025 US Open at Billie Jean National Tennis Center in New York City, NY, USA, on August 25, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Per Daniil Medvedev non è un periodo facile, questo lo si può dare per assodato. Le prestazioni sono ormai sotto il par da tempo, i risultati ne sono la ovvia conseguenza e anche l’atteggiamento è quello di un tennista e ragazzo che sul campo fatica a divertirsi. Tutte sensazioni che conosce molto bene anche l’amico Andrey Rublev. “Sto cercando di cambiare, ma non perché voglio cambiare il mio comportamento: voglio solo essere felice, amico, e godermi la vita”, ha detto ai colleghi di Tennis.com da New York. “Non lo faccio perché voglio comportarmi bene, o male, o qualcosa del genere… Voglio solo stare bene con me stesso e godermi ogni giorno. Ecco perché sto cercando di cambiare.”

Per Rublev è difficile commentare la situazione in cui si ritrova il connazionale, perché è appunto ben consapevole di rendersi talvolta protagonista delle steessee azioni. “Come posso giudicare qualcuno quando a volte mi comporto allo stesso modo?”, ha detto il russo. “E come posso giudicare qualcuno che è stato il numero 1 al mondo e un campione del Grande Slam? Non sono il buon esempio che può dire qualcosa, perché il modo in cui mi comporto spesso non è un buon esempio”, ha ammesso.

L’ex top-10 e attuale numero 15, pur lasciando il giusto spazio a Daniil, resta comunque disponibile per l’amico con cui è di fatto cresciuto: “Alla fine è la sua vita. Se vuole cambiare e ha bisogno di aiuto, può sempre contare su di me, e ha molti altri amici. Ha una famiglia che lo aiuterà. Questa è la sua vita e queste sono le decisioni che deve prendere”.

