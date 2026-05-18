Qualificazioni Roland Garros 2026, Pigato vince all’esordio

Dopo il successo di Martina Trevisan, anche Lisa Pigato approda al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurra, testa di serie numero 29 del tabellone cadetto, ha superato al debutto Aliona Falei con il punteggio di 6-1 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco e troverà ora dall’altra parte della rete la vincitrice della sfida tra Sloane Stephens e Carol Youngsuh Lee. Dopo aver dominato il primo set, andato in archivio in appena 24 minuti, Pigato si è fatta riprendere dal 2-0 al 2-2 nel secondo prima di compiere lo strappo decisivo e chiudere la partita. Per la classe 2003 si tratta della prima vittoria di sempre ottenuta sulla terra rossa di Parigi, dove era anche all’esordio assoluto in carriera.