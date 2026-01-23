Australian OpenNews

Australian Open 2026, allerta caldo: anticipato di mezz’ora l’inizio dei match di sabato 24 gennaio

By Antonio Sepe
1 Min Read
Australian Open ambience - Foto Ray Giubilo
Australian Open ambience - Foto Ray Giubilo

Tramite i propri canali ufficiali, l’Australian Open ha comunicato un’importante novità in vista di sabato 24 gennaio. In una giornata caratterizzata dall’allerta meteo, con le temperature destinate a salire in maniera significativa, l’Happy Slam ha preso delle precauzioni. “A causa delle condizioni meteorologiche, le partite dell’Australian Open di sabato 24 gennaio inizieranno alle 10:30, senza alcun impatto sulle partite juniores (già programmate per le 10:00) – si legge – Si prega di arrivare in anticipo e di essere pronti per gli orari di inizio aggiornati”.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS