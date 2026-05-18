ATP 500 Amburgo 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 19 maggio. Tocca a Cobolli e Darderi

Flavio Cobolli e Luciano Darderi faranno il loro esordio all’ATP 500 di Amburgo 2026 nella giornata di martedì 19 maggio. Il romano avrà contro il pericoloso peruviano Ignacio Buse, mai semplice da affrontare. Sarà il primo match sul campo centrale nel corso della mattinata. Cobolli cercherà di riscattare la difficile settimana degli Internazionali d’Italia 2026. Darderi, reduce invece dalla miglior settimana della sua carriera, invece esordirà contro Roman Andres Burruchaga. Di seguito il programma, l’orario e l’ordine di gioco completo di martedì 19 maggio.

Centre court

Ore 12:00 – (4) Cobolli vs (Q) Buse

A seguire – (1) Auger-Aliassime vs Kopriva

A seguire – (WC) Engel vs Kopriva

Non prima delle 18:00 – Altmaier/Hijikata vs (LL) Giron/ (2) Shelton

M1

Non prima delle 12:00 – (7) Darderi vs Burruchaga

A seguire – (LL) Gaston vs (5) Khachanov

A seguire – (6) Paul vs Etcheverry

M2

Non prima delle 11:00 – (LL) Kovacevic vs (Q) Gea