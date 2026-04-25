Masters 1000 Madrid 2026: Atmane accusa crampi ma riesce a battere Humbert

Crampi per Terence Atmane nel corso della sfida con Ugo Humbert valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Il francese ha accusato un problema alla gamba destra mentre si trovava in vantaggio 7-6 5-4 contro il connazionale Humbert. Per i crampi non si può chiamare il medical timeout e – dopo un paio di minuti di interruzione con il fisioterapista in campo – Atmane è stato costretto a proseguire a giocare zoppicando. Servendo dal basso e colpendo solo diritti, Atmane è riuscito a tenere il game di battuta sul 5-5 e a salire 6-5. Nonostante i crampi il francese approfitta di una gestione disastrosa di Humbert per chiudere 7-6(3) 7-6(5).

AGGIORNAMENTO 16.43 – Crampi per Atmane, gioco fermo con fisioterapista in campo

AGGIORNAMENTO 16.45 – Il gioco riprende, Humbert tiene il servizio e va sul 5-5 nel secondo set

AGGIORNAMENTO 16.48 – Nonostante i crampi Atmane tiene la battuta zoppicando e sale 6-5

AGGIORNAMENTO 16.50 – Entrato il fisioterapista per fornire degli integratori ad Atmane, senza trattare la zona infortunata

AGGIORNAMENTO 16.53 – Humbert tiene la battuta, si va al tie-break

AGGIORNAMENTO 16.57 – Atmane si sdraia a terra in preda ai crampi sul 4-2 al tie-break per Humbert

AGGIORNAMENTO 17.00 – Il gioco riprende con Atmane al servizio

AGGIORNAMENTO 17.03 – Atmane riesce nell’impresa di vincere il tie-break 7-5 nonostante i crampi