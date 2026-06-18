ATP 500 Halle 2026: Bellucci cala alla distanza, Collignon passa in rimonta

Si ferma agli ottavi di finale la cavalcata di Mattia Bellucci all’ATP 500 Halle 2026. L’azzurro gioca un ottimo primo set, ma non basta per avere la meglio su Raphael Collignon che passa in rimonta 4-6 6-4 6-3 in 1 ora e 55 minuti. La vera svolta della partita è il decimo gioco del secondo set: Bellucci con qualche errore di troppo cede servizio e parziale a Collignon. Da quel momento in poi è quasi un assolo del belga che, dopo aver sofferto per due set, rovescia l’inerzia del match trovando soprattutto le misure in risposta.

L’azzurro rimane aggrappato alla partita annullando anche un match point, ma sarà Collignon a sfidare Zverev per un posto in semifinale a Halle. Per Bellucci, tra l’ATP 250 di Stoccarda e Halle, rimangono comunque due buone settimane in vista di Wimbledon. Collignon, invece, trova il quarto di finale più importante della sua carriera: dopo due quarti negli ATP 250 arriva il primo a livello ATP 500. Seconda volta in stagione tra i migliori otto di un torneo dopo l’ATP 250 di Brisbane del gennaio scorso per il classe 2002 che, indipendente dal risultato finale di Halle, andrà a best ranking (verosimilmente in Top 50 per la prima volta in carriera).