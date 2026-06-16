ATP 500 Halle 2026: Bellucci sontuoso, battuto Bublik in due set

Che vittoria per Mattia Bellucci al primo turno dell’ATP 500 di Halle 2026. L’azzurro, passato dalle qualificazioni in cui ha superato Kukushin e Bolt, non sbaglia all’esordio nel tabellone principale contro il kazako e numero 11 del mondo Alexander Bublik, vincitore della scorsa edizione, sconfitto con il punteggio di 7-6(6) 6-1 in 1 ora e 14 minuti. Una grande prova di forza per Mattia che mette a segno il quarto successo in carriera contro un avversario facente parte della Top 20 mondiale. Nel primo set, dopo aver subito il break sul 5-4 e servizio, nel tie-break Bellucci rimonta dal 6-3 annullando 3 match point e conquistando 5 punti in fila per chiudere 8-6. Nel secondo parziale è decisivo il break a 0 in apertura, gestito alla perfezione dal tennista italiano.

Una vittoria importante per il 25enne di Bursto Arsizio contro un avversario nettamente più a suo agio su questa superficie: il kazako, infatti, in carriera ha raggiunto 4 finali su erba, 2 perse nel Challenger 125 di Newport (2019 e 2022) e 2 vinte proprio ad Halle nel 2023 e nel 2025, a differenza di Bellucci che a livello ATP sul verde ha raggiunto solo un quarto di finale (ATP 250 di Stoccarda 2026). Al prossimo turno, l’azzurro affronterà il qualificato belga Raphael Collignon, uscito indenne dal match di primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin.