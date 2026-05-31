Roland Garros 2026: Zverev non trema, de Jong sconfitto in tre set

Alexander Zverev ha confermato la sua nomina tra gli assoluti favoriti per la vittoria finale, grazie al convincente successo su Jesper de Jong con il punteggio di 7-6(3) 6-4 6-1 negli ottavi di finale del Roland Garros.

Nonostante fosse una gara decisamente alla portata, la giusta concentrazione posta in campo dal tedesco gli ha permesso di non incorrere in eccessivi pericoli. L’unico momento critico è stato in avvio di partita, quando ha perso il servizio. Da quel momento in poi, però, non ha concesso più l’ombra di una palla break e ha amministrato alla perfezione il vantaggio acquisito man mano.

Occasione irripetibile

L’ex numero due del mondo ha dimostrato finora il suo buono stato di forma e che, se tranquillo e sereno, l’unico ostacolo verso alte vette è lui stesso; tra l’altro, con i principali protagonisti anticipatamente fuori dal torneo, l’occasione è da non mancare. Nel prossimo turno si prospetta una sfida che fornirà maggiori informazioni sotto questo punto di vista, visto che Zverev se la vedrà con il talentuoso ed emergente Rafael Jodar.