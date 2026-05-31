Roland Garros 2026, Swiatek: “Le peggiori sconfitte sono quelle in cui è tutto nelle tue mani”

“Non è stata una bella giornata. Ci sono diverse cose che avrei potuto fare meglio, ma è stato molto difficile per me oggi tenere un livello alto. Ogni tennista a questo punto vuole sfruttare l’occasione e lei l’ha fatto”. Questo il commento di Iga Swiatek in conferenza stampa al termine del match di ottavi di finale al Roland Garros perso con Marta Kostyuk, con il punteggio di 7-5 6-1.

Nelle ultime settimane sono giunte diverse sconfitte dolorose per la polacca, che, però, ha avvertito qualcosa di diverso in questa sfida, come se avesse perso il controllo del gioco senza riuscire a trovare soluzioni per invertire la tendenza: “Ho perso il controllo del match e non c’è stato verso di rientrare. È stato qualcosa di differente rispetto alle partite di Roma con Svitolina e di Stoccarda con Andreeva. Le peggiori sconfitte sono proprio quelle in cui è tutto nelle tue mani”.

Rispetto al proprio gioco, ci stati diversi aspetti che non hanno convinto l’ex numero uno del mondo, a partire dal servizio, ma non solo: “Quando battevo, non ponevo il gomito nella giusta posizione. Il mio obiettivo sarà migliorare in questo senso. In generale, oggi ho giocato in maniera troppo accorta”.

Questione di dettagli, o forse no

Swiatek ha espresso le sue sensazioni riguardo le partite giocate nell’ultima settimana in terra parigina, concentrandosi sulla gestione della racchetta. Ciò che è certo per la quattro volte campionessa del Roland Garros, è che quando si gioca bene, è difficile perdere con qualsiasi racchetta: “Ho stretto le racchette meno del solito, ma ho comunque avvertito che la pallina volasse molto lontano. La realtà è che quando ti senti alla grande e giochi bene, puoi vincere con qualunque racchetta”.