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Roland Garros 2026: Bolelli/Vavassori gestiscono Paul/Willis e tornano ai quarti di finale

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d'Italia 2026
Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Foto FITP

Simone Bolelli e Andrea Vavassori compiono un altro passo verso il sogno Roland Garros. Il successo per 6-4 6-3 contro la coppia Paul/Willis gli garantisce l’accesso ai quarti di finale dello Slam parigino per la seconda volta dopo il cammino che li condusse fino alla finale nel 2024. La coppia azzurra conferma dunque la sua testa di serie con un’altra ottima prova: dopo aver concretizzato la prima occasione di break sia nel primo che nel secondo set, hanno mantenuto il vantaggio chiudendo la partita in due.

L’agognato primo Major insieme dovrà passare anche dal match contro Nouza/Oberleitner, coppia ceco-austriaca numero 26 della race e in rapida ascesa in questo torneo. Nella parte alta del tabellone di doppio maschile sono presenti anche i numeri 1 del seeding e campioni in carica Granollers/Zeballos.

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