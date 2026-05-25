Challenger 100 Chisinau 2026: Nardi supera Grenier e torna al successo

di Cataldo Ferrara

Luca Nardi torna al successo, e lo fa nel primo turno del Challenger 100 di Chisinau, superando in due set il francese Hugo Grenier con il punteggio di 6-4 6-3. Decisivi il break nel finale del primo set e quello sul 3-2 nel secondo che ha indirizzato definitivamente l’incontro. Per l’azzurro si tratta della prima vittoria dopo mesi complicati, segnati dal rientro dall’infortunio al polso rimediato durante le qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Una frattura dell’ulna che lo ha costretto a saltare diversi tornei. La testa di serie n.3 del tabellone ritrova così fiducia e approda al secondo turno, dove lo attende il derby italiano con Lorenzo Giustino, a sua volta vincente con il tedesco Marko Topo.