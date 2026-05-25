L’ultimo Roland Garros di Wawrinka, il saluto di Federer: “Impressionato dai tuoi traguardi raggiunti”

“Congratulazioni per la tua carriera e sopratutto per quello che hai fatto qui a Parigi, la vittoria in finale contro Djokovic è stata incredibile. È stato un piacere condividere con te il circuito per molti anni. Spero tu possa goderti al meglio questo ultimo Roland Garros e il finale di stagione. Sono impressionato dai traguardi che sei riuscito a raggiungere, goditi il momento Old Man”. Così Roger Federer nel video messaggio di saluto a Stan Wawrinka, che ha chiuso il suo ultimo Roland Garros con la sconfitta al primo turno contro Jesper de Jong.