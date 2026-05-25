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Roland Garros 2026: Medical timeout per Buse contro Rublev

Redazione
By Redazione
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Ignacio Buse agli Internazionali d'Italia 2026
Ignacio Buse - Foto Brigitte Grassotti

Medical timeout per Ignacio Buse contro Andrey Rublev nel match valido per il primo turno del Roland Garros. Sul punteggio 6-3 2-1 in favore del russo, il peruviano ha richiesto l’intervento del medico per il bisogno di farmaci per un calo di zuccheri.

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