WTA 500 Berlino 2026: capolavoro di Eala, Rybakina out in due set

Niente regalo di compleanno per Elena Rybakina: la numero due del mondo perde al secondo turno del WTA 500 di Berlino per 7-5 6-4 contro Alexandra Eala, che si giocherà il quarto di finale con Elina Svitolina.
Per la classe 2005 si tratta della terza vittoria stagionale contro una top 10, dopo i successi contro Jasmine Paolini al WTA 1000 di Dubai e Coco Gauff per ritiro al WTA 1000 di Indian Wells, la seconda contro una numero due (Iga Swiatek nel 2025) e la quinta in totale.
È stata una partita molto ordinata da parte della filippina, capace di sfilare il servizio all’avversaria per tre volte, attaccando tutte le sue seconde. Non un buon momento dunque per Rybakina, che inciampa nuovamente: dalla finale degli Internazionali d’Italia 2026 ha collezionato più sconfitte che vittorie (2-3).