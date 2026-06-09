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ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026, rinviata per pioggia Hurkacz-Fucsovics

Redazione
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Hubert Hurkacz - Foto PressFocus / IPA
Hubert Hurkacz - Foto PressFocus / IPA

La forte pioggia ha costretto l’organizzazione a cancellare il programma di martedì 9 giugno all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Tra le partite coinvolte, anche quella tra Hubert Hurkacz e Marton Fucsovics interrotta quando il polacco si trovava al servizio sotto 2-1 nel secondo set dopo aver vinto 6-4 il primo. La sfida riprenderà nella giornata di mercoledì.

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