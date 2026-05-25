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Roland Garros 2026: Medical timeout per Rubev contro Buse

Redazione
By Redazione
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Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026
Andrey Rublev - Foto FITP

Medical timeout per Andrey Rublev contro Ignacio Buse contro nel match valido per il primo turno del Roland Garros. Sul punteggio 6-3 3-4 in favore del russo, Rublev ha richiesto l’intervento del medico per un problema legato al caldo

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