Jim Courier: “Il livello del tennis oggi è folle: atleti più grandi, veloci e potenti”

L’ex numero uno del mondo Jim Courier, vincitore di quattro titoli del Grande Slam e oggi apprezzato commentatore televisivo, ha analizzato l’evoluzione del tennis moderno soffermandosi sui profondi cambiamenti che hanno trasformato il gioco negli ultimi quindici anni.

Intervenuto al podcast Tennis Insider Club, l’americano ha spiegato come il principale salto di qualità riguardi soprattutto l’aspetto atletico e tecnologico: secondo Courier, i giocatori di oggi sono mediamente più strutturati fisicamente, più veloci negli spostamenti e in grado di esprimere una potenza superiore grazie anche ai progressi dell’attrezzatura.

“Gli atleti sono più grandi e più veloci, quindi il gioco è diventato più rapido. L’attrezzatura è più leggera, le corde permettono più rotazioni e ormai tutti hanno potenza, anche i giocatori più piccoli”, ha sottolineato l’ex campione statunitense, evidenziando come il livello di fisicità si sia evoluto nel corso degli anni: “L’atletismo richiesto nel tennis oggi è molto più elevato rispetto a quando ho iniziato a giocare nel circuito”.