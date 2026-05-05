Internazionali d’Italia 2026: Kostyuk si ritira, al suo posto una lucky loser

Marta Kostyuk si è cancellata dal tabellone principale degli Internazionali d’Italia. A poche ore dall’inizio degli incontri di primo turno, la tennista ucraina ha deciso di ritirarsi dall’evento romano. Una decisione che è arrivata dopo un fastidio all’anca destra giunto dopo il WTA 1000 di Madrid, dove ha trionfato per la prima volta in carriera in finale su Mirra Andreeva. Il motivo preciso ancora non è stato reso noto. Al posto della nuova n.15 del mondo entrerà una lucky loser che partirà direttamente dal secondo turno.