The MGM Slam 2026, otto giocatori si sfideranno per un milione di dollari: c’è anche Musetti

Domenica 1 marzo 2026, presso la T-Mobile Arena di Las Vegas, avrà luogo la terza edizione del ‘The MGM Slam’. Si tratta di un ricco torneo d’esibizione in cui 8 giocatori si sfideranno per il premio finale di un milione di dollari. Tra i tennisti che scenderanno in campo ci sarà anche un pizzico d’Italia vista la presenza del numero 8 del mondo Lorenzo Musetti. Il torneo, che nel 2024 ha visto il successo di Carlos Alcaraz su Rafael Nadal, si disputerà con la formula dell’eliminazione diretta in cui i giocatori si sfideranno in tie-break a 10 punti.

THE MGM SLAM – GLI 8 GIOCATORI PRESENTI

A guidare il ‘seeding’ ci sarà il numero 6 del mondo Taylor Fritz. Il californiano non sarà il solo statunitense presente a Las Vegas: con lui anche Tommy Paul. A completare il quadro: Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Alexander Bublik, Gael Monfils alla sua ultima stagione da professionista, Joao Fonseca e Nick Kyrgios.