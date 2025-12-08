De Minaur, vittoria UTS e Newcombe Medal coronano una stagione straordinaria

Alex de Minaur ha chiuso nel migliore dei modi il suo calendario di esibizioni, conquistando l’ultimo evento dell’Ultimate Tennis Showdown andato in scena nel fine settimana a Londra.

Nella capitale britannica ha sollevato il trofeo e incassato un montepremi complessivo di 640.000 dollari, accumulato nell’arco dei tre giorni di gara.

L’atto conclusivo contro Casper Ruud sembrava inizialmente sfuggirgli di mano: il norvegese aveva preso subito il controllo salendo 4-0 e aggiudicandosi il primo quarto 15-11. Quel passaggio a vuoto, però, non ha intaccato la convinzione del tennista nato a Sydney, che ha ribaltato l’inerzia imponendosi nel secondo e nel terzo quarto (15-10, 15-11) prima di chiudere in maniera perentoria con il 16-7 finale.

Per il giocatore australiano è il secondo titolo consecutivo a Londra e il terzo assoluto nel circuito UTS, dopo il successo di Anversa nel 2020.

Un epilogo stagionale che lo consacra come una delle figure più rappresentative e perfettamente in sintonia con il format dinamico e sperimentale dell’Ultimate Tennis Showdown.

Il Demon australiano insignito della Medaglia Newcombe

La consacrazione della straordinaria annata di Alex de Minaur è arrivata pochi giorni dopo, a Melbourne, dove l’australiano è stato insignito della Newcombe Medal 2025, il massimo riconoscimento del tennis australiano.

Il premio ha celebrato un anno in cui il numero uno del Paese ha confermato la sua crescita costante sul palcoscenico mondiale: qualificazione alle ATP Finals per il secondo anno di fila, questa volta spingendosi fino alle semifinali; il suo decimo titolo in carriera grazie a una cavalcata dominante nell’ATP 500 di Washington; ben 43 vittorie sul cemento, il miglior dato del tour; un totale di 55 successi stagionali e il miglior ranking di sempre, con la chiusura dell’anno al n.7 del mondo.

“Ringrazio, prima di tutto, John Newcombe stesso. È un onore incredibile ricevere questa medaglia. Grazie a tutti quelli che fanno parte di questo incredibile evento”, ha affermato De Minaur.

Il suo 2025 è stato scandito da risultati di alto livello su tutte le superfici di gioco: quarti di finale agli Australian Open e agli US Open, piazzamenti nei quarti nei Masters 1000 di Toronto, Monte Carlo, Shanghai e Parigi, una semifinale a Vienna e una finale a Rotterdam. Un percorso che ha convinto la giuria e che ha emozionato lo stesso giocatore australiano, visibilmente toccato durante il discorso di ringraziamento:

“È stato un anno fantastico. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che ho raggiunto. Naturalmente, non ci sarei riuscito senza un team incredibile attorno a me che mi ha continuamente spronato a continuare a cercare di ottenere il massimo da me stesso”.