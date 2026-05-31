Roland Garros 2026, Jodar: “Cerco di approfittare del momento, è un regalo giocare gli ottavi”

“È stata una partita molto difficile. Sono molto contento di aver ribaltato la partita, di aver continuato a crederci fino all’ultimo punto”. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Rafael Jodar al termine del successo, arrivato in rimonta, contro Pablo Carreno-Busta negli ottavi di finale del Roland Garros.

Non sono mancati i complimenti nei confronti del suo connazionale, sia per il match disputato che per l’intero percorso tennistico: “Pablo è un giocatore formidabile. Voglio congratularmi con lui per questa partita e per tutta la carriera, è un punto di riferimento per il tennis spagnolo. È difficile quando hai giocatori forti come Rafa e Carlos accanto a te”.

Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una crescita del genere da parte dello spagnolo, forse nemmeno lui: “Cerco di approfittare del momento, per me è un regalo giocare gli ottavi al Roland Garros. Quello che voglio è vincere e giocare il mio miglior tennis, ed è quello che ho fatto. Sono molto contento di come sta andando la settimana”.

Variabile stanchezza

Il classe 2006 ha già speso molte energie in sfide di lunga durata, in particolare nelle ultime due che sono giunte al quinto set. Recuperare nella maniera migliore possibile potrebbe risultare decisivo nei prossimi appuntamenti: “Sono già a quattro partite in questo torneo e alcune di esse sono state lunghe, sto solo cercando di riprendermi bene. Mi aiuta molto avere una giornata in cui riposarmi, ma non sono stanco”.

Prossimo appuntamento

Nel match successivo Jodar affronterà Alexander Zverev, uno dei principali candidati alla vittoria finale. Sarà un banco di prova per testare il livello del giovane tennista emergente: “È uno dei migliori giocatori al momento nel circuito, proverò a fare del mio meglio. Devo approfittare di questa opportunità e trarne il massimo degli insegnamenti”.