Masters 1000 Miami 2026: al secondo turno sarà Sinner-Dzumhur

Sarà Damir Dzumhur l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2026. Il bosniaco, n.76 ATP, ha piegato in oltre due ore e mezza di gioco il qualificato Ignacio Buse (n.63 ATP) con il punteggio di 6-7(6) 7-6(6) 6-1 e un match point salvato nel tie-break del secondo parziale. Sarà il primo confronto tra Sinner e Dzumhur, con l’altoatesino che partirà largamente favorito contro il 33enne di Sarajevo, reduce dall’eliminazione all’esordio a Indian Wells (vs Fearnley) e al ritorno al secondo turno del Miami Open dopo cinque anni.