Australian Open 2027: biglietti “ground” limitati per la prima volta nella storia del torneo

Non è ancora terminata l’estate e l’Australian Open ha annunciato che il 13 agosto partirà la vendita libera dei biglietti, un record a livello di tempistiche per il primo Slam stagionale . Come si può leggere dal comunicato, però, le novità non sono finite. Infatti, per la prima volta nella storia del torneo, le assegnazioni giornaliere per i biglietti “ground” saranno limitate per evitare sovraffollamenti e migliorare l’esperienza dei tifosi presenti. Ancora incerto il numero preciso, ma l’organizzazione ha precisato che non ci sarà un aumento dei prezzi, gli stessi dall’edizione del 2019.

Il comunicato

La decisione è maturata a seguito dei numeri incredibili registrati quest’anno dal Major australiano. Comprendendo la settimana inaugurale, sono 1,368,043 le persone che hanno visitato il Melbourne Park, con un aumento del 12% rispetto al 2025.

Ecco le parole del Chief Commercial Officer di Tennis Australia Cedric Cornelis: “Vogliamo dare ai fan più tempo che mai per pianificare la loro visita e prenotare le sessioni più adatte alle loro esigenze. A partire da soli 49 dollari, il Ground Pass è uno dei biglietti per eventi sportivi con il miglior rapporto qualità-prezzo al mondo. Il prezzo non è aumentato dal 2019 e prevediamo che la domanda per gli Australian Open 2027, in particolare per la prima settimana del tabellone principale, sarà più ampia che mai. Per questo motivo, per la prima volta, le quote giornaliere saranno limitate. Questa decisione riflette la crescente popolarità dell’AO e contribuirà a garantire ai i tifosi la possibilità di sfruttare al meglio tutto ciò che l’area ha da offrire“.