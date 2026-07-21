Internazionali di Tennis Città di Todi 2026: da Passaro a Vasamì, tanti azzurri in tabellone

Svelata l’entry list degli Internazionali di Tennis Città di Todi 2026 | Sidernestor Tennis Cup che si svolgeranno dal 9 al 16 agosto. Saranno molti gli italiani protagonisti del celebre Challenger umbro che ha visto transitare nel corso degli anni ben 7 degli 8 azzurri attualmente in Top 100. Tra i più attesi l’idolo di casa Francesco Passaro, recentemente tornato in campo dopo un lungo stop causato da un infortunio al polso destro. Il nativo di Perugia ambisce a ricostruire il proprio ranking che lo ha visto arrivare fino alla 89esima posizione mondiale. Assieme a lui anche un mix di veterani e giovani di ottime speranze.

Gli altri azzurri

Tra i veterani spiccano i nomi di Marco Cecchinato (semifinalista al Roland Garros 2018) e Stefano Travaglia, tornato a vincere a livello ATP dopo oltre quattro anni nel recente ATP 250 di Bastad e finalista uscente degli Internazionali di Tennis Città di Todi. Presente anche una nutrita pattuglia di giovani italiani: dal 2007 ed ex numero 2 Junior Jacopo Vasamì a Michele Ribecai, Federico Bondioli e Filippo Romano. Se Vasamì è il nome più noto al grande pubblico, anche gli altri tre italiani hanno ottenuto ottimi risultati a livello Challenger nel corso del 2026. Ribecai ha conquistato la semifinale a Poznan, Bondioli vanta la freschissima finale di Cordenons e Romano la finale disputata a Cherbourg.

Le dichiarazioni