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Internazionali di Tennis Città di Todi 2026: da Passaro a Vasamì, tanti azzurri in tabellone

Redazione
By Redazione
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Francesco Passaro - Foto Yuri Serafini

Svelata l’entry list degli Internazionali di Tennis Città di Todi 2026 | Sidernestor Tennis Cup che si svolgeranno dal 9 al 16 agosto. Saranno molti gli italiani protagonisti del celebre Challenger umbro che ha visto transitare nel corso degli anni ben 7 degli 8 azzurri attualmente in Top 100. Tra i più attesi l’idolo di casa Francesco Passaro, recentemente tornato in campo dopo un lungo stop causato da un infortunio al polso destro. Il nativo di Perugia ambisce a ricostruire il proprio ranking che lo ha visto arrivare fino alla 89esima posizione mondiale. Assieme a lui anche un mix di veterani e giovani di ottime speranze.

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Gli altri azzurri

Tra i veterani spiccano i nomi di Marco Cecchinato (semifinalista al Roland Garros 2018) e Stefano Travaglia, tornato a vincere a livello ATP dopo oltre quattro anni nel recente ATP 250 di Bastad e finalista uscente degli Internazionali di Tennis Città di Todi. Presente anche una nutrita pattuglia di giovani italiani: dal 2007 ed ex numero 2 Junior Jacopo Vasamì a Michele Ribecai, Federico Bondioli e Filippo Romano. Se Vasamì è il nome più noto al grande pubblico, anche gli altri tre italiani hanno ottenuto ottimi risultati a livello Challenger nel corso del 2026. Ribecai ha conquistato la semifinale a Poznan, Bondioli vanta la freschissima finale di Cordenons e Romano la finale disputata a Cherbourg.

Le dichiarazioni

Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha evidenziato il valore ormai assunto dal torneo per la città, definendolo una manifestazione “capace di coniugare passione sportiva e promozione turistica e culturale“. Il primo cittadino ha inoltre rivendicato “la scelta coraggiosa e visionaria intrapresa 18 anni fa“, sottolineando come gli Internazionali siano diventati “un punto di riferimento indiscusso dell’Italia del tennis“. Marcello Marchesini, amministratore unico di MEF Tennis Events, ha invece espresso soddisfazione per il ritorno di Sidernestor nel ruolo di title sponsor: “Sono al nostro fianco fin dalla prima edizione e con la famiglia Leonori ci lega un rapporto speciale. Siamo quindi felici di poter continuare a contare su questa importante sinergia per il territorio“.

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