Roland Garros 2026: Trungelliti torna a vincere una partita in un Major dopo 5 anni

A 36 anni, Marco Trungelliti torna finalmente a sorridere in uno Slam. L’argentino ha battuto il francese Kyrian Jacquet al primo turno del Roland Garros 2026 con il punteggio di 6-4 6-2 6-2, tornando così a vincere una partita in un tabellone principale di un major dopo l’ultima avvenuta nel 2021 a Us Open.

Per Trungelliti si tratta di un risultato importante soprattutto per il percorso vissuto negli ultimi anni. L’argentino, infatti, era uscito progressivamente dai radar del circuito ATP, scivolando fuori dalla top 200 e alternando Challenger, qualificazioni e diversi problemi fisici. Nonostante questo, non ha mai smesso di competere e proprio sulla terra battuta ha continuato a costruire gran parte della sua carriera.

Il nome di Trungelliti resta inevitabilmente legato anche al celebre episodio del Roland Garros 2018, quando percorse oltre 1000 chilometri in macchina insieme alla famiglia per raggiungere Parigi dopo essere stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser. In quell’occasione riuscì anche a vincere il primo turno contro Bernard Tomic, ottenendo uno dei risultati più iconici e particolari degli ultimi anni nello Slam francese.

Da allora, però, sono arrivati soprattutto momenti complicati. L’ultima vittoria in un main draw Slam risaliva infatti agli US Open 2021, mentre al Roland Garros non vinceva una partita da otto anni. Contro Jacquet, sostenuto dal pubblico di casa, Trungelliti ha invece mostrato solidità ed esperienza, prendendo rapidamente il controllo delle operazioni.

Al secondo turno, per continuare a sognare, l’argentino affronterà Karen Khachanov, che al primo round ha eliminato il francese Arthur Gea.