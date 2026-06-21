Qualificazioni Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 22 giugno con Cinà e Pellegrino

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della prima giornata di qualificazioni di Wimbledon 2026. 11 azzurri in campo, che andranno a caccia della vittoria nei rispettivi primi turni. Derby azzurro tra Federico Cinà e Gianluca Cadenasso. Impegnati anche Raul Brancaccio con Gea, Lorenzo Giustino con Onclin, Andrea Guerrieri con Goffin, Andrea Pellegrino con Clarke, Luca Nardi con Noguchi, Francesco Maestrelli con Basing, Marco Cecchinato con Barrios Vera, Stefano Travaglia con Mikrut e Stefano Napolitano con Harris.
Il programma completo
SHOW COURT 1
ore 12.00 – (4) Wong vs Gojo
a seguire – Prado Angelo vs Evans
a seguire – Broady vs (24) Holmgren
a seguire – (13) McDonald vs Meligeni Alves
COURT 2
ore 12.00 – (3) Bu vs Dellien
a seguire – (1) Comesana vs Moro Canas
a seguire – Coria vs Bonding
a seguire – Zhang vs Searle
COURT 3
ore 12.00 – (2) Faria vs Grenier
a seguire – Moreno De Alboran vs Mayot
a seguire – (7) Llamas Ruiz vs Added
a seguire – (10) Maestrelli vs Basing
COURT 4
ore 12.00 – Lajal vs Pavlovic
a seguire – Monday vs (28) Schoolkate
a seguire – Clarke vs (17) Pellegrino
a seguire – Herbert vs Jubb
COURT 5
ore 12.00 – Chidekh vs Dougaz
a seguire – Tarvet vs Bolt
a seguire – (12) Diaz Acosta vs Galarneau
a seguire – Crawford vs (30) Rodionov
COURT 6
ore 12.00 – Napolitano vs (23) Harris
a seguire – Giustino vs Onclin
a seguire – Virtanen vs (19) Martinez
a seguire – Ceban vs Carballes Baena
COURT 7
ore 12.00 – (5) Gaston vs Midon
a seguire – Butvilas vs (29) Echargui
a seguire – (11) Sweeny vs Roncadelli
a seguire – Draxl vs Bertola
COURT 8
ore 12.00 – Cadenasso vs Cinà
a seguire – Smith vs Ficovich
a seguire – Blanch vs Blanchet
a seguire – (9) Rocha vs Mejia
COURT 9
ore 12.00 – Matusevich vs (27) Sakamoto
a seguire – Sachko vs (21) Mochizuki
a seguire – Noguchi vs Nardi
a seguire – Uchida vs Tomic
COURT 10
ore 12.00 – Andrade vs Smith
a seguire – (6) Basilashvili vs Ymer
a seguire – Dodig vs Ferreira Silva
a seguire – Gentzsch vs Kolar
COURT 12
ore 12.00 – Djere vs Houkes
a seguire – Skatov vs Barrena
a seguire – Boyer vs Olivieri
a seguire – Cecchinato vs (20) Barrios Vera
COURT 13
ore 12.00 – Squire vs (26) Zheng
a seguire – Guerrieri vs Goffin
a seguire – Bailly vs Martin Tiffon
a seguire – Schwaerzler vs (32) O’Connell
COURT 14
ore 12.00 – (15) Safiullin vs McCabe
a seguire – Boscardin Dias vs (25) Jacquet
a seguire – (8) Budkov Kjaer vs Reis Da Silva
a seguire – (14) Gaubas vs Mmoh
COURT 15
ore 12.00 – Glinka vs Coppejans
a seguire – Brancaccio vs (18) Gea
a seguire – (16) Travaglia vs Mikrut
a seguire – Tseng vs Heide
COURT 17
ore 12.00 – Piros vs Ivanov
a seguire – Sanchez Izquierdo vs Kwon
a seguire – Den Ouden vs Zhou
a seguire – Bax vs Rodesch
COURT 18
ore 12.00 – Gomez vs Tabur
a seguire – Hsu vs (31) Sakellaridis
a seguire – Kym vs Bueno
a seguire – Neumayer vs (22) Lajovic