Wimbledon 2026: Berrettini nel suo torneo, il percorso ipotetico del romano

Tutto pronto per il ritorno in campo a Wimbledon 2026 di Matteo Berrettini. Il romano, finalista a Wimbledon 2021 − primo italiano di sempre a riuscirci −, debutterà all’All England Club contro il 3 volte campione Slam Stan Wawrinka in una sfida da non perdere. Dopo i quarti di finale raggiunti all’ultimo Roland Garros, terminati con il ritiro per un problema all’anca, “The Hammer” se la vedrà con un tabellone complicatissimo: il francese Arthur Fils al secondo turno, la testa di serie numero 15 Jakub Mensik o la wildcard bulgara Grigor Dimitrov al terzo round e l’ipotetico derby agli ottavi di finale con l’amico Flavio Cobolli. Di seguito il tabellone completo di Berrettini a Wimbledon.
Primo turno – Wawrinka
Secondo turno – Fils/Collignon
Terzo turno – Mensik/Dimitrov
Ottavi – de Minaur/Cobolli
Quarti – Shelton
Semifinale – Arnaldi/Zverev/Fritz
Finale – Sinner/Djokovic/Medvedev