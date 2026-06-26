NewsWimbledon

Wimbledon 2026: Berrettini nel suo torneo, il percorso ipotetico del romano

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Matteo Berrettini a Wimbledon 2024
Matteo Berrettini - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

Tutto pronto per il ritorno in campo a Wimbledon 2026 di Matteo Berrettini. Il romano, finalista a Wimbledon 2021 − primo italiano di sempre a riuscirci −, debutterà all’All England Club contro il 3 volte campione Slam Stan Wawrinka in una sfida da non perdere. Dopo i quarti di finale raggiunti all’ultimo Roland Garros, terminati con il ritiro per un problema all’anca, “The Hammer” se la vedrà con un tabellone complicatissimo: il francese Arthur Fils al secondo turno, la testa di serie numero 15 Jakub Mensik o la wildcard bulgara Grigor Dimitrov al terzo round e l’ipotetico derby agli ottavi di finale con l’amico Flavio Cobolli. Di seguito il tabellone completo di Berrettini a Wimbledon.

Primo turno – Wawrinka

Secondo turno – Fils/Collignon

Terzo turno – Mensik/Dimitrov

Ottavi – de Minaur/Cobolli

Quarti – Shelton

Semifinale – Arnaldi/Zverev/Fritz

Finale – Sinner/Djokovic/Medvedev

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS