Wimbledon 2026: Darderi cerca continuità su erba, gli avversari dell’azzurro

Luciano Darderi si presenta a Wimbledon con maggiore consapevolezza rispetto alle annate passate e la voglia di superare il suo miglior risultato nello Slam londinese, il terzo turno. Nonostante un ultimo periodo non lucidissimo dal punto di vista fisico, per il numero 14 del seed ci sono le giuste premesse per far bene. All’esordio se la vedrà con Ethan Quinn , per poi proseguire al secondo turno con uno tra Shintaro Mochizuki e Max Basing, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Nel terzo turno possibile incontro con Rafael Jodar, come agli Internazionali d’Italia di quest’anno, mentre agli ottavi un potenziale derby italiano con il numero uno del seeding Jannik Sinner. Il cammino presenterebbe Casper Ruud o Daniil Medvedev ai quarti, con difficoltà crescente con l’avanzare del torneo.
Il percorso di Darderi nel torneo
Primo turno-Quinn
Secondo turno-(Q) Mochizuki/ (Q) Basing
Terzo turno-(23) Jodar/ Shapovalov
Ottavi di finale-(1) Sinner/(31) Buse
Quarti di finale-(11) Ruud/ (21) Paul/ (28) Nakashima/ (8) Medvedev
Semifinale-(3) Auger-Aliassime/ (16) Tien/ (12) Rublev/ (7) Djokovic
Finale-(2) Zverev/ (4) Shelton/ (6) Fritz/ (5) de Minaur