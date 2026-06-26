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Wimbledon 2026: Darderi cerca continuità su erba, gli avversari dell’azzurro

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026
Luciano Darderi - Foto FITP

Luciano Darderi si presenta a Wimbledon con maggiore consapevolezza rispetto alle annate passate e la voglia di superare il suo miglior risultato nello Slam londinese, il terzo turno. Nonostante un ultimo periodo non lucidissimo dal punto di vista fisico, per il numero 14 del seed ci sono le giuste premesse per far bene. All’esordio se la vedrà con Ethan Quinn , per poi proseguire al secondo turno con uno tra Shintaro Mochizuki e Max Basing, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Nel terzo turno possibile incontro con Rafael Jodar, come agli Internazionali d’Italia di quest’anno, mentre agli ottavi un potenziale derby italiano con il numero uno del seeding Jannik Sinner. Il cammino presenterebbe Casper Ruud o Daniil Medvedev ai quarti, con difficoltà crescente con l’avanzare del torneo.

Il percorso di Darderi nel torneo

Primo turno-Quinn

Secondo turno-(Q) Mochizuki/ (Q) Basing

Terzo turno-(23) Jodar/ Shapovalov

Ottavi di finale-(1) Sinner/(31) Buse

Quarti di finale-(11) Ruud/ (21) Paul/ (28) Nakashima/ (8) Medvedev

Semifinale-(3) Auger-Aliassime/ (16) Tien/ (12) Rublev/ (7) Djokovic

Finale-(2) Zverev/ (4) Shelton/ (6) Fritz/ (5) de Minaur

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