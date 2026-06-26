Wimbledon 2026: Sinner a caccia del bis, il cammino ipotetico verso la finale

Dopo la semifinale all’Australian Open e la clamorosa eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner va a caccia del primo Slam della stagione a Wimbledon. Il terzo Major del 2026 prenderà il via il 29 giugno, con finale prevista il 12 luglio. Il numero uno del mondo è il grande favorito, soprattutto in virtù dell’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, e aprirà la sua campagna londinese con Miomir Kecmanovic. Sorteggio non morbidissimo, ma i precedenti sono tutti dalla parte dell’altoatesino (4-0), che al secondo turno vede uno tra il portoghese Nuno Borges e il qualificato statunitense Tristan Boyer. Per chiudere la prima settimana, la testa di serie di riferimento per il terzo turno è il peruviano Ignacio Buse. In alternativa ecco gli americani Emilio Nava e Jenson Brooksby.

Dagli ottavi si fa sul serio

La testa di serie più alta da incrociare agli ottavi è Luciano Darderi, che non fa dell’erba la sua superficie preferita. Da valutare le condizioni di Rafael Jodar, con un possibile incrocio in apertura della seconda settimana che sarebbe il rematch del Masters 1000 di Madrid. Ai quarti di finale lo spauracchio principale è rappresentato da Daniil Medvedev, che nel 2024 fermò il cammino dell’azzurro, non al meglio fisicamente, al termine di una lunga battaglia di cinque set. Nella potenziale semifinale, evitato Ben Shelton ma potrebbe esserci il rematch della semifinale del 2025 con Novak Djokovic. In finale, da tabellone, dovrebbe arrivarci Alexander Zverev, che però in carriera non ha mai superato gli ottavi a Wimbledon. Possibili underdog Taylor Fritz e Shelton.

Il cammino ipotetico di Sinner verso la finale

PRIMO TURNO – Kecmanovic

SECONDO TURNO – Borges/Boyer

TERZO TURNO – Buse/Nava/Vukic/Brooksby

OTTAVI DI FINALE – Jodar/Shapovalov/Darderi/Quinn

QUARTI DI FINALE – Medvedev/Rublev/Ruud/Paul

SEMIFINALE – Djokovic/Auger-Aliassime

FINALE – Zverev/Fritz/Shelton/de Minaur