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Binaghi: “Slam in Italia? C’è finestra per provarci, disposti a farlo su qualunque superficie”

Francesco Bruni
By Francesco Bruni
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The draw ceremony for the Tennis Davis Cup Round of 16 teams, scheduled for November in Bologna, will be attended by Minister of Sport Andrea Abodi, President of the Italian Tennis Federation Angelo Binaghi, Tournament Director Feliciano Lopez, Councillor for Sport for the Municipality of Bologna Roberta Li Calzi and Coordinator of Sports Policies for the Emilia Romagna Region Gianmaria Manghi - Bologna, Italy, September 17, 2025 - photo Corrispondente Bologna
The draw ceremony for the Tennis Davis Cup Round of 16 teams, scheduled for November in Bologna, will be attended by Minister of Sport Andrea Abodi, President of the Italian Tennis Federation Angelo Binaghi, Tournament Director Feliciano Lopez, Councillor for Sport for the Municipality of Bologna Roberta Li Calzi and Coordinator of Sports Policies for the Emilia Romagna Region Gianmaria Manghi - Bologna, Italy, September 17, 2025 - photo Corrispondente Bologna

Così come Sinner non ha mai smesso di cercare di migliorare il suo colpo più debole, allo stesso modo noi dobbiamo svegliarci la mattina per cercare di crescere”. Così, durante la puntata n.791 di ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, il presidente della FITP Angelo Binaghi in merito alla possibilità di portare uno Slam in Italia.

Siccome di fronte a noi c’è solo uno Slam, e credo ci sia una finestra dove possiamo provarci, è assolutamente banale parlare di questo”, evidenzia Binaghi che poi, deciso, riafferma: “Noi viviamo quotidianamente in quest’ottica e siamo disposti a farlo con chiunque ci creda, su qualunque superficie o in qualunque città”.

Il presidente FITP appare determinato: “In qualunque modo ci consentissero di fare l’upgrade degli Internazionali, faremo anche più dell’impossibile per riuscirci”, dice Binaghi, il quale è sicuro di voler proporre il piano anche al Governo perché l’occasione, oltre che l’inevitabile investimento, sarebbe “grandissimo per il nostro Paese”.

Binaghi ci tiene anche a chiarire che, oltre alle intenzioni, è necessario capire se il progetto possa essere realizzabile: “Bisogna avere determinate strutture che oggi non ci sono a Roma e in diverse parti d’Italia”, dice il presidente FITP. “Stiamo discutendo con il Governo, cerchiamo di fare al più presto uno studio di fattibilità e lavoriamo giornalmente per riuscire a creare le condizioni perché questo avvenga”.

Ufficiale la notizia di un torneo su erba in Italia dal 2028, con la suggestione San Siro per ospitarlo. “Il torneo nel 2028 sull’erba di San Siro? Non mi sembra possibile”, chiarisce Binaghi. “Il campionato finisce troppo a ridosso della data dell’evento ed è una location abbastanza in ombra. Mi sembra fantascienza, ma valuteremo tutto. All’Olimpico? C’è di nuovo il problema del sovrapporsi degli Internazionali con il campionato”.

 

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