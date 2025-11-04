ATP Metz 2025, sconfitta al primo turno per Passaro: Blockx agli ottavi

Niente da fare per Francesco Passaro, uscito sconfitto dal match di primo turno dell’ATP 250 di Metz. Approdato al tabellone principale dopo le qualificazioni, il perugino – che poco tempo fa si è separato dallo storico coach Roberto Tarpani -, conquista il primo set ma viene rimontato dal belga Alexander Blockx, che chiude 3-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti di gioco.
Un break per set basta a decidere la contesa ma resta l’amaro in bocca per le sette palle break non sfruttate dall’italiano nell’ultimo e decisivo gioco del match. Nel prossimo turno, il numero 102 del mondo affronterà il francese Clement Tabur (numero 243 della classifica mondiale), reduce dalla vittoria ottenuta in due set contro l’americano Aleksandar Kovacevic (6-3 6-2).
LA CRONACA DEL MATCH
Inizio di primo set all’insegna di un equilibrio che rischia di spezzarsi sia nel terzo che nel quarto game, ma entrambe le palle break vengono annullate dai giocatori al servizio. La svolta arriva nel sesto gioco con il break a 15 conquistato da Passaro. L’italiano mantiene i successivi turni di battuta e chiude sul 6-3. Un parziale in cui a far maggiormente la differenza sono i punti conquistati con la seconda di servizio: 7 su 11 per il perugino (64%), 3 su 8 per Blockx (38%).
Immediata la risposta di Blockx nel secondo set: molto più continuo al servizio (zero palle break concesse) e abile a sfruttare nell’ottavo game una delle quattro palle break complessive concesse da Passaro, indirizza il parziale verso il definitivo 6-3.
Sulle ali dell’entusiasmo il belga piazza il break in apertura di terzo set. Sembrerebbe l’epilogo del match, eppure prima Passaro riesce a tenere il servizio nel terzo gioco annullando due palle break, poi ha la clamorosa opportunità di tornare in partita nel decimo. Non sfrutta però ben sette palle break e cede 6-4.