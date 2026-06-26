Wimbledon 2026: Grant all’esordio Slam, il tabellone della teenager azzurra

Superando i tre turni di qualificazione, Tyra Grant ha conquistato a Wimbledon 2026 la possibilità di giocare il primo main draw Slam della sua carriera. Nel suo percorso sull’erba di Roehampton, la classe 2008 azzurra ha superato Taylah Preston all’esordio, poi Joanna Garland e infine Harmony Tan al turno decisivo del tabellone cadetto. Tre successi che testimoniano la crescita nella stagione 2026 di Grant, che è stata capace di togliersi tante soddisfazioni e chissà che anche la sua avventura ai Championships non possa riservare gradevoli sorprese.

IL PERCORSO DI GRANT

Primo turno – Boulter

Secondo turno – Gibson / (21) Bouzkova

Terzo turno – (15) Shnaider / Samsonova

Ottavi di finale – (2) Rybakina / (25) Mertens

Quarti di finale – (6) Anisimova / (26) Keys / (17) Cirstea

Semifinale – (8) Svitolina / (3) Swiatek

Finale – (1) Sabalenka / (5) Andreeva) / (7) Gauff