Qualificazioni Roland Garros 2026: Travaglia non sbaglia contro Ficovich e accede al secondo turno

Esordio vincente per Stefano Travaglia alle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro, in grande spolvero, batte l’argentino Juan Pablo Ficovich (n.203 ATP) con il punteggio di 6-3 6-7(2) 7-5 in 2 ore e 33 minuti di battaglia e vola al secondo turno di quali in cui affronterà l’americano Michael Zheng, uscito indenne in due set dalla sfida con la wildcard francese Antoine Ghibaudo.

Prova di carattere per Stefano che, dopo un primo set ben gestito, subisce il forcing dell’avversario, capace di portarsi a casa il secondo parziale grazie a un tie-break dominato per 7-2. Nel terzo e decisivo set, l’azzurro è bravo ad accelerare nel momento cruciale del match: sul 5-5 piazza il break, confermato nel game successivo per chiudere 7-5 e accedere al secondo turno.

Il 34enne di Ascoli Piceno è alla ricerca della 16esima partecipazione nel tabellone principale di uno Slam. Per quanto riguarda il Major parigino, con cui Travaglia ha un rapporto speciale, sarebbe la quarta apparizione: sconfitta all’esordio nelle edizioni del 2019 e del 2021, intervallate dallo storico exploit del 2020 in cui, da numero 74 del mondo, raggiunse il terzo turno battendo Pablo Andujar e Kei Nishikori, prima di fermarsi contro il dominatore della terra rossa Rafael Nadal, vincitore del torneo.

Niente da fare, invece, per il nativo di Buenos Aires, spintosi cinque volte in carriera al secondo turno di qualificazioni Slam e una sola volta al round decisivo, a Wimbledon nel 2025, quando perse in 4 set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili.