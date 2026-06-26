Sorteggio tabellone italiani a Wimbledon 2026: tutti gli accoppiamenti e gli avversari al primo turno

Sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon 2026. Il terzo Slam della stagione prenderà il via il 29 giugno e si chiuderà il 12 luglio. Tanti gli italiani in main draw, con la spedizione azzurra capitanata da Jannik Sinner, chiamato alla difesa del titolo del 2025. Teste di serie anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Presenti anche Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant.
Tutti gli accoppiamenti degli azzurri al primo turno
(1)J. Sinner vs M. Kecmanovic
M. Navone vs (9) F. Cobolli
E. Quinn vs (16) L. Darderi
(32)M. Arnaldi vs Q. Halys
S. Wawrinka vs M. Berrettini
M. Bellucci vs Z. Svajda
L. Sonego vs (29)T. M. Etcheverry
(13)J. Paolini vs R. Montgomery
X. Wang vs E. Cocciaretto
K. Boulter vs (Q)T. Grant