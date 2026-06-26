Wimbledon 2026: Cobolli per difendere i quarti, il percorso potenziale del romano

Flavio Cobolli non è più una semplice scommessa negli Slam e nello scorso Roland Garros lo ha dimostrato, raggiungendo la finale. Il numero 9 del seeding si appresta a disputare un torneo di Wimbledon da protagonista, dopo le ottime sensazioni degli ultimi mesi, per confermare il suo approdo in Top 10. All’esordio affronterà l’argentino Mariano Navone, per poi proseguire al secondo turno con uno tra Tallon Griekspoor e James Duckworth. Al terzo turno potrebbe sfidare Karen Khachanov, mentre agli ottavi uno tra Alex de Minaur e Alejandro Tabilo. Nel match di quarti di finale c’è un possibile appuntamento con Ben Shelton, numero 4 del seed o, in alternativa Jakub Mensik, con una difficoltà crescente man mano che il torneo avanzerà.

Il percorso di Cobolli nel torneo

Primo turno-Navone

Secondo turno-Grieskpoor/Duckworth

Terzo turno-(19) Khachanov

Ottavi di finale-(5) de Minaur/(30) Tabilo

Quarti di finale-(4) Shelton/ (20) Fils/ (27) Humbert/ (15) Mensik

Semifinale-(2) Zverev/ (10) Bublik/ (13) Lehecka/ (6) Fritz

Finale-(1) Sinner/(8) Medvedev/(3) Auger-Aliassime/ (7) Djokovic