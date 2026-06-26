Wimbledon 2026: Arnaldi testa di serie, il tabellone del ligure

Matteo Arnaldi è pronto a scendere in campo a Wimbledon 2026 da testa di serie numero 32 del tabellone. Il sanremese è reduce da un Roland Garros splendido in cui ha raggiunto la prima semifinale Slam della carriera, dovendo, però. dare forfait prima del match con Flavio Cobolli a causa di un problema intestinale. Matteo, che nelle ultime tre edizioni dei Championship è uscito sempre al primo turno, esordirà sull’erba londinese contro il francese Quentin Halys. L’ostacolo più grande arriva al terzo turno e si chiama Alexander Zverev, seconda testa di serie del tabellone e fresco vincitore del Major parigino. Il sogno è l’ipotetica semifinale con Matteo Berrettini: i due si sono affrontati ai quarti di finale dell’Open di Francia, match vinto da Arnaldi causa ritiro del romano. Di seguito il tabellone completo di Arnaldi a Wimbledon.

Primo turno – Halys

Secondo turno – Moutet/Giron

Terzo turno – Zverev

Ottavi – Lehecka/Cerundolo

Quarti – Fritz/Bublik/Tiafoe

Semifinale – Berrettini/Cobolli/de Minaur/Shelton

Finale – Sinner/Djokovic/Medvedev