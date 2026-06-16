Wimbledon 2026: Rune, Fils e Jodar in dubbio, Berrettini può entrare in tabellone principale?

Assegnate le wild card per Wimbledon, non figura il nome di Matteo Berrettini nell’elenco dei tennisti che accederanno direttamente dal tabellone principale del terzo Slam della stagione. L’organizzazione del torneo ha annunciato sei delle otto wild card per il main draw: i britannici Jacob Fearnley, Jack Pinnington Jones, Toby Samuel e Arthur Fery, il bulgaro Grigor Dimitrov e lo svizzero Stan Wawrinka sono i giocatori che saranno in tabellone principale, ma le speranze per Berrettini di entrarci ci sono eccome.

L’ENTRY LIST DI WIMBLEDON

Berrettini spera nel main draw, gli scenari

Considerano altre due wild card da assegnare, con Nick Kyrgios e Gael Monfils alla porta, Berrettini potrebbe accedere al tabellone principale anche grazie alla propria classifica ATP. Il romano è attualmente fuori di un posto dal main draw e con un forfait di un giocatore di ranking superiore al suo sarebbe direttamente in main draw.

Tanti big in dubbio

Sono diversi i tennisti in forte dubbio. Il primo della lista è Holger Rune, fuori da ottobre per un infortunio al tendine d’Achille e sceso in campo con Jannik Sinner per allenarsi su cemento. Un rientro su erba è piuttosto inverosimile per il danese, che risulta ancora iscritto nell’entry list. Dopo l’exploit clamoroso su terra, una lesione agli addominali ha fermato Rafael Jodar. Lo spagnolo, out al Queen’s, dovrà svolgere degli esami per capire i tempi di recupero dall’infortunio. Tante energie spese anche da Arthur Fils, che è stato costretto a ritirarsi agli Internazionali d’Italia per un problema all’anca. Il francese ha saltato il Roland Garros e non si sta allenando su erba, ma direttamente su cemento. Infine, regna l’incertezza anche su Jack Draper. Il britannico si è ritirato nell’ATP 500 di Barcellona e ha saltato il Masters 1000 di Madrid, gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e tutti i tornei di preparazione all’erba. Da monitorare un possibile forfait anche per i Championships.