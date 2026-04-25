Swiatek dopo il ritiro contro Li a Madrid: “Probabilmente un virus, spero di recuperare in qualche giorno”

“Penso di avere un virus di qualche tipo, ho iniziato a non sentirmi bene dalla fine del secondo set e ho provato ugualmente a continuare a giocare. Altre volte non mi sono sentita bene e quindi ho preferito provarci, ma questa volta stavo peggio. Sentivo di poter giocare bene su questa superficie ed è sicuramente positivo, ma sono dispiaciuta per non essere riuscita a competere al meglio. Pensavo di poter avere una chance nel terzo set, ho provato a bere qualcosa ma le energie non erano più quelle di prima. Spero di recuperare al meglio in tre o quattro giorni”. Così, in zona mista, Iga Swiatek dopo il ritiro contro la statunitense Ann Li nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. Probabilmente un virus intestinale quello che ha colpito la polacca, costretta a fermarsi nel corso del terzo set contro la numero 34 del mondo. Nella giornata di venerdì problemi dello stesso tipo per Marin Cilic, che non è potuto scendere in campo nel match di secondo turno contro Joao Fonseca.

RITIRO SWIATEK, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE