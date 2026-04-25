WTA 1000 Madrid 2026: ritiro per Swiatek contro Li, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Iga Swiatek contro Ann Li nel corso della sfida valida per il terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. Apparsa stanca e provata la tennista polacca che sul punteggio 6-7 6-2 0-3 ha optato per il ritiro per problemi generali legati all sua forma fisica. avanza cosi Ann Li che sfiderà Leylah Fernandez, vincitrice su Iva Jovic.

IL MOTIVO DEL RITIRO DI SWIATEK

RITIRO SWIATEK, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Swiatek perdente, Li vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.