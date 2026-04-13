Torna l’Axion Open di Chiasso: Pigato in campo dopo il trionfo a Madrid

Fresca vincitrice del WTA 125 di Madrid, Lisa Pigato è pronta a scendere nuovamente in campo. La bergamasca – salita alla posizione numero 154 del ranking dopo il trionfo nella capitale iberica – completerà infatti il pacchetto di italiane presenti all’ITF W75 di Chiasso, in programma dal 20 al 26 aprile sulla terra rossa del Tennis Club Chiasso.

Insieme alla classe 2003, ai nastri di partenza ci saranno anche Lucrezia Stefanini, che ha appena ottenuto la convocazione per la Billie Jean King Cup, Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello. Il poker azzurro farà compagnia alla testa di serie numero 1 del tabellone, Leolia Jeanjean, ma grande attenzione anche alla slovena Tamara Zidansek, ex numero 22 WTA e semifinalista al Roland Garros 2021. Attesissima la ticinese beniamina di casa Susan Bandecchi, unica rappresentante elvetica nel main draw, reduce dalla semifinale al W75 di Calvi. E un occhio di riguardo va posto anche sulla bulgara Elizara Yaneva, ex numero 10 del ranking junior e già vincitrice di ben tre titoli nel circuito professionistico.

Tante, quindi, le giocatrici che andranno a caccia del titolo sui campi di Seseglio, da sempre punto di riferimento per lo swing sul rosso e rampa di lancio per il circuito maggiore. Basti pensare che il prodigio del tennis femminile Mirra Andreeva – oggi numero 9 del mondo – esplose proprio con il titolo a Chiasso nel 2023. Una ghiotta occasione per le nostre azzurre, che possono proiettarsi verso la Top 100.

Il torneo

A margine dell’apertura del torneo è intervenuto il direttore Matteo Mangiacavalli, che si è detto entusiasta e pronto per l’avvio della competizione: “Siamo pronti per questa nuova edizione dell’Axion Open. La fase di progettazione e preparazione si è svolta al meglio, grazie al sostegno di Axion SWISS Bank, nostro main sponsor, e di tutti gli altri partner che continuano a darci fiducia. Come sempre introdurremo alcune novità nell’allestimento e nei servizi, con l’obiettivo di garantire la miglior esperienza possibile a giocatrici e spettatori. Il premio ITF per l’edizione 2025 ci motiva e premia l’impegno di tutte le persone che contribuiscono alla crescita del torneo. Anche l’entry list di quest’anno promette partite avvincenti: non vediamo l’ora di scoprire nuovi talenti”.

Anche in questa edizione, come nelle precedenti, l’organizzazione ha potuto contare sul supporto del title sponsor Axion SWISS Bank, di Swiss Tennis e dei numerosi partner che seguono con passione l’evento, senza dimenticare il collaudato team del Tennis Club Chiasso. Come da tradizione, anche quest’anno l’accesso sarà gratuito e aperto a tutti per l’intera settimana.