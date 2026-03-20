Clamoroso a Miami: Swiatek fuori all’esordio nel derby polacco con Linette

Magda Linette firma l’upset di giornata nel Wta 1000 di Miami 2026. La numero 50 WTA elimina a sorpresa la connazionale, e testa di serie numero 2, Iga Swiatek nel derby polacco valido per il secondo turno del torneo combined in corso in Florida. 1-6 7-5 6-3, in due ore e 12 minuti di gioco, il punteggio in favore della 34enne di Poznan, che riscatta alla grande l’uscita al primo turno a Indian Wells contro Krueger. Linette centra la seconda vittoria più prestigiosa della carriera, dopo il successo al secondo turno del Roland Garros 2021 contro l’allora numero uno del mondo Ashleigh Barty, e si giocherà un posto negli ottavi di finale con la filippina Alexandra Eala.

SWIATEK A SECCO SU CEMENTO

In grande difficoltà sul cemento rapido di Miami Swiatek, che chiude nel peggiore dei modi un deludente Sunshine Double. Fuori ai quarti a Indian Wells, per mano di Svitolina, e out all’esordio in Florida contro Linette. Avvio di 2026 non semplice per la 24enne polacca, mai oltre i quarti di finale in stagione (QF Australian Open e Doha e Indian Wells) e con una terza posizione in ranking WTA sempre più a rischio: in caso di finale di Coco Gauff, Swiatek scivolerebbe al quarto posto in classifica WTA. Con il ko con Linette si interrompe una striscia di 73 vittorie in fila negli opening match di tornei WTA. L’ultima sconfitta di Swiatek all’esordio in un torneo nel circuito maggiore risale alle WTA Finals 2021 contro Maria Sakkari.