Rafa Nadal: “Sconfitta difficile per Jannik, ma può solo imparare da partite come questa”

Ha sorpreso tutti la vittoria, ma soprattutto la prestazione, di Novak Djokovic contro Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2026: 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 in poco più di quattro ore di partita per raggiungere la sua 38esima finale a livello Slam in carriera. Anche il 22 volte campione Slam Rafael Nadal, 2 volte vincitore a Melbourne, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di Jannik, affermando che partite come questa possano aiutare l’altoatesino a capire dove migliorare e lavorare sui dettagli, cruciali in situazioni del genere.

Le parole di Nadal

“Credo che la semifinale contro Djokovic sia stata molto difficile per Sinner. Lui era il favorito per la vittoria, ma ha incontrato un tennista che ha una storia molto speciale con questo torneo” ha detto il nativo di Maiorca, che sarà presente in Australia per celebrare i 25 anni di partnership di Kia con l’Australian Open.

“Lui ha avuto molte opportunità, ma non è riuscito a sfruttarle, soprattutto nel quinto set, mentre Novak è riuscito ad alzare il livello nel momento più importante della partita. Io credo che si possa imparare da tutto: sia dalle vittorie che dalle sconfitte. Penso che tennisti come Jannik, che hanno una buona capacità di autocritica e che sono sinceramente umili, non abbiano bisogno di perdere per sapere di dover sempre migliorare, però determinate sconfitte possono essere un piccolo campanello d’allarme per capire dove lavorare affinché non accadano di nuovo” ha aggiunto

“Sinner comunque è arrivato in semifinale e ha giocato un grande torneo. La verità è che non si può vincere sempre. Ha affrontato un tennista con una storia incredibile – ha concluso il 22 volte vincitore Slam – e non dubito che si riprenderà com’è già successo in passato, perché lui è molto forte mentalmente”.