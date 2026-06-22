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WTA 250 Eastbourne 2026: Cocciaretto fuori al primo turno, avanza Tomljanovic

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Pechino
Elisabetta-Cocciaretto-Photo-Courtesy-of-China-Open

Ci ha provato fino all’ultimo Elisabetta Cocciaretto prima di perdere al primo turno del WTA 250 di Eastbourne 2026 per 6-2 6-7(5) 7-5 contro Alja Tomljanovic. Il primo incontro tra le due finisce dunque a favore dell’australiana, che prosegue il ritorno verso la forma migliore: dopo essere stata fuori dal tour WTA per 10 mesi fino allo scorso marzo, l’ex numero 32 del mondo è tornata da poco in top 100 grazie anche alla finale raggiunta pochi giorni fa al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, persa contro Robin Montgomery.

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IL MATCH

La partita si annunciava complicato per l’anconetana, ma non per demeriti propri: nonostante non si tratti della sua superficie preferita, i risultati sul verde sono discreti per averci giocato così poco (solo 20 match in carriera sul circuito maggiore). Era infatti lo storico sull’erba di Tomljanovic a spaventare, visti i quarti di finale a Wimbledon del 2021 e del 2022. Il livello, per quasi tutto il match, è stato quello: la spinta da fondo campo dell’australiana sembrava troppa da gestire anche per il timing di Cocciaretto, che ha dovuto annullare quattro match point al servizio sul 5-4, prima di cambiare l’andamento emotivo della partita. Da li in avanti è cominciata una lotta serrata, che ha visto l’azzurra arrendersi sul più bello, proprio quando è andata a servire per il match sopra 5-3 nel terzo set: i 4 game persi consecutivamente le sono stati fatali.

IL TABELLONE

Svaniscono dunque le speranze di derby con Jasmine Paolini: le compagne e campionesse in carica di Billie Jean King Cup sarebbero potute affrontare ai quarti di finale. Tomljanovic se la vedrà al secondo turno contro Tereza Valentova. La giovane ceca classe 2007 è uscita vincitrice da una lotta di oltre tre ore contro Hannah Klugman (classe 2009), un match che vedremo ancora, con in palio qualcosa di più.

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