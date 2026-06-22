Qualificazioni Wimbledon 2026: Pellegrino sogna ancora, rimonta e secondo turno

Andrea Pellegrino mette in scena una bellissima rimonta per superare il primo turno di qualificazioni a Wimbledon 2026 contro Jay Clarke (250 ATP). Finisce 2-6 7-6(5) 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Per il tennista pugliese si tratta della seconda volta in carriera al secondo turno di qualificazioni a Wimbledon, non vanta risultati di spicco sull’erba. Dopo la splendida cavalcata del Roland Garros 2026 il tennista pugliese continua il suo 2026 da favola.

A 29 anni, infatti, l’italiano sta vivendo una seconda giovinezza, propiziata da ben quattro qualificazioni a main draw ATP. Tra questi spicca la grandissima settimana vissuta agli Internazionali BNL d’Italia, dove Pellegrino si è spinto fino agli ottavi di finale contro Jannik Sinner prendendosi anche lo scalpo di Frances Tiafoe lungo il percorso. Pellegrino, grazie all’ottima prima metà di 2026, rimane ampiamente nelle prime 150 posizioni nonostante la scadenza dei punti per la vittoria del Challenger 125 di Perugia 2025. Nel prosieguo dell’anno sarà chiamato a difendere il secondo turno dell’ATP 250 di Bastad e la finale del Challenger 125 di Genova.