Wimbledon 2026: teste di serie del tabellone maschile, Sinner-Djokovic ai quarti?

Ufficializzate le 32 teste di serie maschili di Wimbledon 2026, da notare il possibile quarto di finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Difatti con l’azzurro numero 1 del seeding e il serbo numero 7 i due non potrebbero in alcun modo incrociarsi prima dei quarti. Il motivo è dato dal funzionamento dei sorteggi Slam: le migliori otto teste di serie vengono collocate in quarti diversi del tabellone.

Con le testa di serie 1 e 2 (Alexander Zverev) certe di finire nelle due metà opposte del tabellone e le numero 3 (Felix Auger-Aliassime) e 4 (Ben Shelton) sorteggiate a loro volta nelle due metà – possono dunque incrociare la 1 o la 2 solo in semifinale – vengono distribuite nei quarti di tabellone anche le teste di serie dalla 5 alla 8, Djokovic compreso. Per l’Italia figurano anche Flavio Cobolli (9), Luciano Darderi (14) e Matteo Arnaldi (32) tra i giocatori del seeding. I primi due giocatori “unseeded” sono Alexnader Blockx e Corentin Moutet. Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie maschili a Wimbledon 2026.