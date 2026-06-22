NewsWimbledon

Wimbledon 2026: teste di serie del tabellone maschile, Sinner-Djokovic ai quarti?

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Jannik Sinner a Wimbledon 2025
Jannik Sinner - Foto Chine Nouvelle/SIPA

Ufficializzate le 32 teste di serie maschili di Wimbledon 2026, da notare il possibile quarto di finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Difatti con l’azzurro numero 1 del seeding e il serbo numero 7 i due non potrebbero in alcun modo incrociarsi prima dei quarti. Il motivo è dato dal funzionamento dei sorteggi Slam: le migliori otto teste di serie vengono collocate in quarti diversi del tabellone.

Con le testa di serie 1 e 2 (Alexander Zverev) certe di finire nelle due metà opposte del tabellone e le numero 3 (Felix Auger-Aliassime) e 4 (Ben Shelton) sorteggiate a loro volta nelle due metà – possono dunque incrociare la 1 o la 2 solo in semifinale – vengono distribuite nei quarti di tabellone anche le teste di serie dalla 5 alla 8, Djokovic compreso. Per l’Italia figurano anche Flavio Cobolli (9), Luciano Darderi (14) e Matteo Arnaldi (32) tra i giocatori del seeding. I primi due giocatori “unseeded” sono Alexnader Blockx e Corentin Moutet. Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie maschili a Wimbledon 2026.

  1. Jannik Sinner
  2. Alexander Zverev
  3. Felix Auger-Aliassime
  4. Ben Shelton
  5. Alex de Minaur
  6. Taylor Fritz
  7. Novak Djokovic
  8. Daniil Medvedev
  9. Flavio Cobolli
  10. Alexander Bublik
  11. Casper Ruud
  12. Andrey Rublev
  13. Jiri Lehecka
  14. Luciano Darderi
  15. Jakub Mensik
  16. Learner Tien
  17. Frances Tiafoe
  18. Francisco Cerundolo
  19. Karen Khachanov
  20. Arthur Fils
  21. Tommy Paul
  22. Alejandro Davidovich Fokina
  23. Rafael Jodar
  24. Joao Fonseca
  25. Arthur Rinderknech
  26. Cameron Norrie
  27. Ugo Humbert
  28. Brandon Nakashima
  29. Tomas Etcheverry
  30. Alejandro Tabilo
  31. Ignacio Buse
  32. Matteo Arnaldi
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS