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Quando gioca Pennetta al Giorgio Armani Tennis Classic 2026? Data, orario e diretta tv

Redazione
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Fabio Fognini e Flavia Pennetta in barca a Tenerife
Fabio Fognini e Flava Pennata - Foto Sophia Lavrov

Flavia Pennetta è tra le protagoniste del Giorgio Armani Tennis Classic 2026, torneo di esibizione in programma sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra che vedrà al via anche Jannik Sinner. La campionessa degli US Open 2015 giocherà il doppio delle leggende al fianco di Mansour Bahrami.

ORARIO E DOVE VEDERE PENNETTA

La sfida tra Pennetta/Bahrami e Almagro/Puig andrà in scena martedì 23 giugno sul Centre Court dell’Hurlingham Club al termine della sfida tra Tien e Mpetshi Perricard (al via dalle 18:00). Il match verrà trasmesso in diretta su Supertennis.

 

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