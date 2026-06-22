Giorgio Armani Tennis Classic 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 23 giugno con Tien e Pennetta

È pronto a prendere il via il Giorgio Armani Tennis Classic 2026, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno sui campi in erba dell’Hurlingham Club di Londra. Tra i partecipanti anche Jannk Sinner, che proverà a mettere partite nelle gambe in vista di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Saranno inoltre presenti altri due giocatori azzurri: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Learner Tien.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Centre Court

ore 18.00 – Mpetshi Perricard vs Tien

a seguire – Pennetta/Bahrami vs Puig/Almagro