Buona la prima per Musetti: “Io favorito per la finale? L’unico favorito è Sinner”

“Sicuramente è stata una prestazione solida. Lui (Mpetshi Perricard) è un avversario insidioso, poi ho preso un brutto break nel secondo set, ma sono stato bravo a chiudere la partita con autorità. Devo dire che mi è piaciuto molto giocare la sera con queste condizioni più lente, che sicuramente aiutano il mio gioco”. Così Lorenzo Musetti, in zona mista, dopo il successo su Giovanni Mpetshi Perricard – con il punteggio di 6-4 6-4 – all’esordio agli Internazionali d’Italia 2026. “Sto cercando di vivere questo periodo con leggerezza e con serenità, anche se con un infortunio di mezzo non è facile. C’è chi riesce subito a rimettersi in marcia, a me ci sta volendo più tempo. È un discorso più mentale, di convinzione. Quando hai poche partite alle spalle è difficile riuscire ad allenare quei momenti che vivi solo nel match e questo è lo svantaggio che noto negli ultimi mesi“, prosegue il carrarino sul rientro graduale dall’infortunio alla coscia. Musetti si giocherà un posto negli ottavi di finale con Francisco Cerundolo: “Cerundolo è un ottimo giocatore sulla terra e ha dimostrato negli ultimi anni grande continuità”.

Djokovic out, grande equilibrio per la finale

In una parte di tabellone che ha perso Novak Djokovic – out all’esordio con Dino Prizmic – sarà grande equilibrio nello spicchio opposto a quello di Jannik Sinner: “Non mi sento uno dei favoriti per la finale, il favorito in questo momento è solo Jannik. I risultati si alternano molto, Zverev è partito con molta continuità. Anche Djokovic veniva da un infortunio e ha fatto fatica anche lui trovare ritmo partita”, ammette Musetti, che preferisce guardare una partita alla volta.